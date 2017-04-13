На «Беларуськалии» прошло стихийное собрание работников из-за снижения зарплат

Свое недовольство высказали монтажники солигорского треста «Реммонтажстрой», который является одним из ключевых подрядчиков калийного предприятия.

Как сообщает сайт Белорусского независимого профсоюза, в среду на 1-м рудоуправлении «Беларуськалия» рабочие отказались выполнять свою работу из-за снижения оплаты труда.

– Вчера получили расчетные листки, сегодня подходят люди с вопросом: что делать, – пояснил ситуацию работник треста и представитель Независимого профсоюза горняков Сергей Бобров. – Зарплата упала в два раза, я в марте 2016 года зарабатывал 1400 рублей, сегодня 710. Люди сегодня начали возмущаться, говорят, как жить дальше?

По его словам, некоторые монтажники получили по 280 рублей и теперь не в состоянии выплачивать кредиты.

В результате собрания рабочие вызвали директора треста Вячеслава Курбыко, который призвал их не устраивать «стачку».

– Руководитель начал угрожать, заявляя, что на наши места придут другие подрядчики и все останутся без работы и он, в том числе, – рассказал очевидец.

По мнению Сергея Боброва, было видно, что работники остались довольны собой, несмотря на повышенный тон директора. Интересно, что, по его словам, солидарность с недовольными монтажниками проявляют и работники других рудоуправлений «Беларуськалия».