На Пасху будет холодно, возможен мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Белгидрометцентра, погода продолжит ухудшаться.

13 апреля, будет облачно с прояснениями. Дожди. Ветер западный умеренный, по югу порывистый. Максимальная температура воздуха — от +7°С до +13°С. В Минске +9.. +11°С, дожди.

В пятницу, 14 апреля, также облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине страны дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+4°С, максимальная днем +5..+11°С.

В субботу, 15 апреля, ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+4°С, максимальная днем +4..+11°С, по Брестской области она повысится до +13°С.

На Пасху погода еще больше ухудшиться. 16 апреля на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+7°С, по северу при прояснениях она понизится до -3°С; максимальная днем +2..+9°С, по юго-востоку до +12°С.