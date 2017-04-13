Фотофакт: Бобр пришел на проходную «Беларуськалия» в Солигорске
«Решил устроиться на работу, чтобы не платить налог на «тунеядство» — шутят комментаторы.
Утром 13 апреля рабочих на проходной рудоуправления №4 «Беларуськалия» встретил... бобер.
Судя по снимкам в соцсетях, он пролез под припаркованным велосипедом и прогулялся рядом.
В комментариях шутят, что бобер решил устроиться на работу, чтобы не платить налог на «тунеядство».
Сообщается, что бобра спасали представители «Общества охотников и рыболовов». Они забрали и вывезли бобра в безопасное место.
Главное