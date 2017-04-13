Фотофакт: Бобр пришел на проходную «Беларуськалия» в Солигорске

«Решил устроиться на работу, чтобы не платить налог на «тунеядство» — шутят комментаторы.

Утром 13 апреля рабочих на проходной рудоуправления №4 «Беларуськалия» встретил... бобер.

Судя по снимкам в соцсетях, он пролез под припаркованным велосипедом и прогулялся рядом.

В комментариях шутят, что бобер решил устроиться на работу, чтобы не платить налог на «тунеядство».

Сообщается, что бобра спасали представители «Общества охотников и рыболовов». Они забрали и вывезли бобра в безопасное место.