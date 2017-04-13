Изменяйте мужьям. Это полезно

Красотка, около тридцати. Так случилось, что год назад мы оказались вдвоем в Риме. По делу, по делу, ничего романтического.

Сходили на званый ужин. Вернулись в отель. И вдруг она говорит: «Может, в бар, продолжим?» И глазки сверкнули как у вакханки. Но я не хотел пить, да и вообще подумал: на кой черт я, старый и полусонный, сдался этой девчонке? К тому же видел: ее провожал муж. Моя нравственность в последние годы взлетела до высот позднего Толстого. Нехорошо, думаю, пить в римском баре с чужою женой.

И отправился спать. А когда мы летели обратно, она вдруг разговорилась. С мужем уже восемь лет, он хороший, но скучный. В субботу в гости к родителям, в воскресенье в кино. Я спросил: «Но ты любишь его?» Она сказала: «Да. Наверно. Не знаю». Идеальный женский ответ. И вдруг добавила: «Зря ты в бар не пошел». Тут я все понял: ей хотелось не в бар, ей хотелось измены. Нарушить режим, предаться греху, взбодрить уснувшие гормоны. Хотя бы со мною, раз подвернулся у фонтана де Треви.

Измена очень полезна женщинам. От нее женщина несказанно хорошеет. Никакие бьюти-процедуры и кремики так не действуют, как страстный поцелуй с коллегой на заднем сиденье такси. С которым давно переглядывалась. Который бормочет: «Какая ты – ух!» Который глядит на нее восхищенно, который хочет ее, размазывая помаду по своим щекам. Женщина создана для страсти, любви, вибраций. Самый лучший муж способен надоесть. Женщина чахнет. Женщина блекнет. Волосы выпадают, глаза тускнеют, ногти слоятся.

И не надо мне про мораль. Тут обычная физиология. Забота о внешности.

Мужчине можно «пошалить», это простительно, а женщина чем хуже? На самом деле она гораздо лучше. Она не поедет спьяну по саунам и блядям. Если спьяну и поедет, то к человеку, который ей нравится. Просто не решалась до этого, прятала чувства в ящике офисного стола.

Нет, девушки, изменять надо обязательно. Как только хандра или круги под глазами – сразу бросайтесь в измену. Измена улучшает гормональный фон, цвет кожи, поднимает настроение. Самый дорогой косметолог так не поможет, как краткий бурный роман.

Тут все закричат: «Что ты такое несешь? А семья? А устои? Да к тебе ночами будет являться призрак Мизулиной и хоругвями бить по башке!»

Спокойно, граждане. На священные устои я не посягаю. Измена – это не развод. Измена – это приключение. Импульс. Забота о здоровье и тонусе. Разницу видите? Разумная женщина хорошего мужа не бросит. Она его ценит. И не обидит. Она изменит так виртуозно, что муж-лопух ничего не поймет.

Помните фильм «Мосты округа Мэдисон»? Жила себе Мэрил Стрип в глуши, в Айове, муж, двое детей. Все чинно, благопристойно, скучно. Муж с детьми отъехали куда-то и тут – бац! – является Клинт Иствуд. Вот оно, женское счастье. Хотя бы на пару дней. «Измена!» - вскричали гормоны. А потом снова – муж, дети, глушь. Муж ничего никогда не узнал. А у Мэрил Стрип, то есть ее героини, были эти два самых счастливых дня в жизни.

Изменять – это, конечно, искусство. Но женщины – те еще мастерицы. Актрисы. Лицедейки.

Очень давно я жил с девушкой, практически мы были как семья. Вдруг я отбыл по делам на пару дней (да-да!), а к ней наведался старый приятель. Чего она от меня не скрывала. «Ну мы посидели, поболтали…» Но я был дико ревнив и по косвенным признакам заподозрил неладное. Умница-девушка засмеялась в ответ: «Да с ума ты сошел! Это вообще невозможно!» Короче, убедила. Лишь спустя двадцать лет я узнал: она-таки мне изменила с этим козлом! Но как, чертовка, сыграла? Как вдохновенно врала. Мои аплодисменты, букет, восхищение.

В каждой женщине таится своя Мэрил Стрип, надо уметь ею пользоваться. Чтоб не разрушить мосты. Чтобы все осталось как прежде. Но с маленьким горячим счастьем внутри, с приключением, которого женщина так хотела. После которого вышла свежей и бодрой. Даже мужа вдруг полюбила сильнее, чем прежде, так разыгрался ее организм.

Измена – она как кино, требует очень крепкого сценария. Чем тоже увлекательна. Это же не просто – завалиться в постель и погнали, на такие примитивные действия только мужчины способны. Нет, все надо продумать до мелочей. Потому что иначе проблемы. А зачем они женщинам?

Вот очень давняя история не из кино, из жизни. Мой друг, спустя пять лет супружеской жизни, стал волноваться. Жена все время задерживалась у подруг. Он звонит подруге: «Где Катя?» – «Да уже выехала к тебе!» Мобильных тогда еще не было.

И однажды Катя явилась глубокой ночью. Друг спросил: «Как ты добралась?» Катя ответила: «На метро, еле успела». И пошла себе в ванную. Муж взял ее туфли, внимательно рассмотрел. Подошвы были сухие. Существенная деталь: на улице в ту ночь шел ливень. Значит, кто-то ее довез до самого дома, понял муж. Катя, конечно, отпиралась, объясняла, что нашла сухую дорожку. Звучала не слишком убедительно. Но интрига в другом. Так сложилось, что я знал: Катя изменяет. И даже знал с кем. И какая у него марка машины. Конечно, молчал. А друг поделился со мной страшными подозрениями за рюмкой водки, рассказал про досадные подошвы. Передо мной встал выбор: быть честным другом или простым джентльменом. Сказать: да, изменяет! Или пожать плечами: да брось, не думай, не накручивай. Выбрал второе. Очень правильно выбрал. Они по-прежнему вместе. Трое детей. Катя вполне счастлива. А то приключение – да, было, приятно вспомнить. Катя не собиралась уходить от мужа, ей было с ним хорошо. В целом. Просто хотелось взбодрить гормоны, поднять самооценку, улучшить цвет кожи. Нормальные девичьи потребности.

Но за подошвами, девушки, надо следить. В каждом мужчине таится свой Шерлок Холмс, как начнет «следствие», не сдобровать. Женщина способна простить измену, а мужчина – нет. Так мы устроены, такой у нас механизм. Шестеренки обратно не крутятся.

Хотите флирта, секса, забав – ради бога. Только чтоб полная тайна. Никаких рассказов подружкам, никаких общих селфи, никаких смс среди ночи. Если вас даже приперли к стенке – отрицать. Не сдаваться. Пощады не будет.

Женская измена – двигатель цивилизации. Человечество вымерло бы от тоски на уровне глубокой античности, если бы не измена. Верные жены – это прекрасно. Но какая же дикая тоска. Сидят, мрачные, дома. Вышивают бисером. Занимаются с детьми чистописанием. Смотрят «Давай поженимся». Оглянулись – жизнь прошла.

Я уж не говорю об искусстве. Без драматичных женских измен не было бы ни «Декамерона», ни «Мадам Бовари», ни «Мастера и Маргариты». А как мы бы жили без Анны Карениной все того же Толстого? Ужас, девушки, ужас.

…А та римская озорница вскоре развелась с мужем. И теперь думаю: не я ли тому виной? Ну развлеклись бы мы с ней в отеле, обоим было бы хорошо. Но главное – она получила бы желанные вибрации, необходимую процедуру. Римские приключения. Вернулась бы к мужу как новенькая, с приливом нежности и любви. Так я не спас семью. А мог бы, старый зануда.