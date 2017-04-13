Данкверт поведал о расхождениях с Белстатом

Глава «Россельхознадзора» Сергей Данкверт в интервью интервью агентству RNS признался, что пока не планирует ехать в страну.

Он рассказал журналистам, что попросил, чтобы его обязанности временно взяли на себя представители Минсельхоза России.

– Обсуждаться будет в том числе разница в статистических данных, которые имеем мы и которые сегодня имеет Белстат, – сказал Данкверт. – К сожалению, это может касаться и животноводческой продукции, и молочной. У нас получается ситуация, которую должно разбирать уже министерство.

Будет ли он участвовать в переговорах с Беларусью в будущем, чиновник пока не знает, хотя «против ничего не имеет».

– Просто если они говорят, что я не такой, может, найдут такого, который им подходит, – заметил глава российского ведомства. – У нас достаточно всего, забот хватает. Я просто временно попросил, чтобы меня от этого оградили. А там, не получится оградить – будем заниматься.

Напомним, что в феврале глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело из-за того, что российский орган якобы создает искусственные сложности и наносит ущерб белорусским производителям.

Ранее Данкверт признался, что перестал есть белорусский творог.