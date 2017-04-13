Несколько мыслей Светланы Алексиевич о Чернобыле, преступлениях власти и новой атомной станции.

— По моему мнению, одно из преступлений власти – это то, что Чернобыль не стал тем явлением, которое бы обсуждали. В этом случае мы могли бы лучше противостоять катастрофе. А так, мы оставили все для потомков. Если не дать людям новых знаний, они и будут жить по-старому, — заявила Светлана Алексиевич на презентации книги Александра Томковича «Философия доброты. От катастрофы до сада надежды», сообщает БЕЛСАТ.

Нобелевский лауреат уверена, что нельзя было строить новую атомную станцию.

— Власть же понимает, что в нашем государстве с таким опытом Чернобыля, конечно же, не надо было бы рисковать и строить новую атомную станцию. Можно было бы использовать опыт скандинавских или других стран, искать другие, альтернативные источники энергии. Но для этого нужно другое мышление, человек должен быть культурным. Любая авторитарная власть – это, как правило, малокультурная власть.