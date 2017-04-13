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Комментарии
13.04.2017
Салiдарнасць
Смех да и только: ТОП-8 цитат из фильма БТ «Белый легион чёрных душ»

«И только японец-фрилансер с хитрым прищуром попивал саке за здравие мудрого белорусского народа и блюстителей его конституционных прав»... Соцсети не смогли упустить повода, чтобы не посмеяться над очередной пропагандистской агиткой идеологов с БТ.

«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»

Журналист Дмитрий Галко на своей станице в Фейсбук сделал даже подборку наиболее восхитительных цитат из показанного вчера фильма.  

«Везде, где появляется Цунеоку, война и кровь!»

«Белорусская граница, последняя декада марта. Такой напряжённой обстановка здесь была в последний раз разве что 22 июня 1941 года. Непрошенные гости с оружием прут со всех сторон».

«В быту он позиционировал себя просто физруком».

«Он чешется. Когда я в Москве на вокзале шаурму покупаю и спрашиваю, не из кошки ли она, а продавец чешется и говорит «нет», то я не покупаю».

«Присутствие анархистов на акции 15 марта было лишь отвлекающим маневром. По завершении митинга их сдали. Как пешек».

«Перед Днем Воли начался массовый исход лидеров оппозиции на сутки. Каждый старался прийти на неразрешённый властями митинг где-нибудь в тихой провинции и получить административный арест. Лебедько, Рымашевский, Северинец и другие видные оппозиционеры присели с таким расчётом, чтобы выйти на свободу после 25 марта».

«В сухом остатке недовольные должны отвесить нижайший поклон силовикам — лёгкая прогулка в отделение стоит сохранённых жизней и здоровья».

«Пул иностранных журналистов сматывал удочки, не получив обещанных горячих новостей из Минска, и только японец-фрилансер, сидя дома в Стране Восходящего Солнца, с хитрым прищуром попивал саке. То ли за здравие мудрого белорусского народа и блюстителей его конституционных прав, то ли за упокой несостоявшейся Белорусской весны».

Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»

«Триллеры мирового уровня у белорусского ГБ не получаются»

Журналист Анджей Почобут на своей странице в Фейсбук рассуждает, почему над фильмом БТ смеются в соцстеях и совсем не обращают внимание те, на кого он был рассчитан. 

«Сейчас все френдлента стебется по поводу нового шедевра КГБ-шно-БТ-шной пропаганды. Что ж… Триллеры мирового уровня у белорусского ГБ не получаются. У них совершенно другие традиции и ориентиры. Они любят нас потчевать страшилками типа: «Смерть советским детям», «черная «Волга» ,«В черной-черной комнате сидит белый-белый Легион»

Поэтому нарекания на качество и отсутствие логики – это пустое.

Интересно другое. Агитпроп включил на всю мощность свою таратайку «террористы-фашисты-Майдан-фрау А». Работают телевидение, интернет, «Советская Б»… А резонанса никакого нет.

Такое чувство, что кроме интернет-сообщества и оппозиционных активистов на эти информационные потуги вообще никто не обращает внимания.

Почему так?

Не из-за абсурдного содержания, который теперь высмеивается Интернетом… Классик тоталитарной пропаганды партайгеноссе Геббельс говорил, что «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят». Ведь многие в Беларуси поверили, что украинские воины распяли мальчика в Славянске. Поверили настолько, что поехали в Украину спасть «безвинных жертв укрофашизма»

Так почему же этим самым гражданам, которые ещё недавно переживали за страдания и муки русскоязычного Донбасса не поверить в глубокозаконспирированный «Белый Легион», который 17 (!!!) лет находился в глубоком подполье и вынашивал террористические планы «белорусского Майдана»?

Думаю нулевая реакция на откровения ГБ связана с тем, что обществу приелись киселевщина и «теории заговора».

Банально – надоело.

Это работало в 2013. Прекрасно работало в 2014. Давало результата в 2015… А вот в 2017 тупо перестало работать. Более того публика твёрдо усвоила, что если по ТВ начинаются сказки про всемирные заговоры жди дальнейшего падения уровня жизни, роста цен, и прочих кризисных явлений...

«Вот до чего Лукашенко довел страну», — звучит из каждой подворотни. И как не старается фрау А., КГБ, Давыдько и «Советская Б.» — «холодильник побеждает телевизор». 

 
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