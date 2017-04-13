«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Арт-менеджера Олега Ларичева оштрафовали за дорисованную колючую проволоку на мурале «Москва-Минск»
Польскія дэпутаты: Дыялёг мае быць, «Белсат» застанецца, «лягеры баевікоў» — фантастыка
Указом президента отель у цирка достанется новому собственнику за 2 рубля
На «Беларуськалии» прошло стихийное собрание работников из-за снижения зарплат
На Пасху будет холодно, возможен мокрый снег
Евро и российский рубль подорожали
Фотофакт: Бобр пришел на проходную «Беларуськалия» в Солигорске
Данкверт поведал о расхождениях с Белстатом
«Я не казаў, што гэта нацызм»: псіхолаг з фільма БТ, які ўбачыў у «Белым легіёне» нацыстаў
Бежавая залежнасць: чаму беларусы выбіраюць «няўпэўненыя» колеры
Во время сноса на площадке «БелЭкспо» нашли снаряд
Задержан один из крупнейших бизнесменов страны Виталий Арбузов
Глава «Россельхознадзора» перестал есть белорусский творог после слов Лукашенко
Почему регионы не перестанут протестовать
Как получилось, что белорусский реактор производит компания, которая никогда раньше этого не делала
Актер-неудачник Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве
Лига чемпионов: Мануэль Нойер задолжал Криштиану Роналду «20 копеек»
Представитель России «тыкал» британцу перед голосованием в Совбезе ООН: «Глаза-то не отводи»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что бывает, когда президент страны десятилетиями руководит посевной
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
Бизнесмен рассказал, почему на этот раз готов поверить Лукашенко
Белорусы — Лукашенко: «Свет в конце тоннеля видят самоубийцы, бегущие навстречу поезду»
Пачобут: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Никогда бы не стал начальником, если бы не был алкоголиком»
Як спецпадраздзяленне «Альфа» разганяла няскораных дэпутатаў
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Как Давыдько танцует джигу на граблях
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
«Рискую стать первым белорусским супергероем»: Милиционеры обнаружили у активиста сверхспособности
Как Беларусь застряла в лифте между двумя этажами
«Без взяток невозможно проехать». 7 огненных цитат Лукашенко со встречи с учеными
Собчак обратилась к Путину: «Моя тетя Лариса была в 40 метрах под землей в том самом перегоне метро»
Калинкина: «Если бы кто-то хотел спровоцировать милицию на дурь, то вряд ли придумал бы лучшее, чем министр МВД»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вот уж действительно, 100-процентная супермодель!
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
13.04.2017
Павел Рос
«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»

Ярослав Романчук прокомментировал информацию о задержании крупного бизнесмена Виталия Арбузова.

Почему один из наиболее богатых и влиятельных бизнесменов Беларуси, предприниматель, который уже несколько лет подряд занимался венчурным инвестированием за пределами Беларуси (и даже вкладывал деньги в создание домашнего робота), вдруг стал интересен белорусским силовикам?

– Венчурным инвестированием он занимался в последние годы, а до этого у него в Беларуси был и розничный бизнес, и другие виды бизнеса, – рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнсаці»Ярослав Романчук. – Компании Fenox принадлежат производственные помещения, которые, правда, сегодня не загружены и находятся в очень серьезном положении.

По мнению экономиста, Арбузов является одним из наиболее «творческих и креативных» белорусских предпринимателей:

– Почему произошло его задержание? Денег за последнее время в бюджете не прибавилось... Думаю, что он работал, как и многие другие мировые компании, по различным схемам оптимизации налогов. Да, они были легальными и разрешенными с точки зрения мировой практики, но для белорусских властей, как мы знаем, это причина для пристального внимания и даже ареста.

По словам экономиста, еще одной причиной для ареста бизнесмена могла стать «зачистка предпринимательского поля», которую в последнее время проводит белорусская номенклатура.

– Посмотрите, кто-то уехал, как Аверьянов, кого-то в другой статус перевели, как Чижа. Арбузов тоже не мог со своими связями и знаниями долго пребывать. Это похоже на зачистку потенциальных инвесторов, как в свое время в России. Для того, чтобы никто не участвовал в аукционах, а все можно было между собой через доверительное управление раздербанить. Людей, которые накопили деньги, просто отстраняют и выводят из игры, – обращает внимание Ярослав Романчук.

Собеседник признается, что не понимает позиции большого бизнеса, который, несмотря на весь негативный опыт, продолжает работать с белорусскими властями.

– Сначала их прикармливают, дают какие-то льготы – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма, где их откормили – и вперед. Это печально, так как в стране происходит ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Инвестиционный провал будет продолжаться и на какое-то развитие рассчитывать не стоит, – уверен экономист.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:31)
Главное
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
Бизнесмен рассказал, почему на этот раз готов поверить Лукашенко
«Кремль и сам не пикнет, и зомбоящику прикажет заткнуться»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»
Как Лукашенко нарывается на американские санкции
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY