«Сначала их прикармливают – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма»

Ярослав Романчук прокомментировал информацию о задержании крупного бизнесмена Виталия Арбузова.

Почему один из наиболее богатых и влиятельных бизнесменов Беларуси, предприниматель, который уже несколько лет подряд занимался венчурным инвестированием за пределами Беларуси (и даже вкладывал деньги в создание домашнего робота), вдруг стал интересен белорусским силовикам?

– Венчурным инвестированием он занимался в последние годы, а до этого у него в Беларуси был и розничный бизнес, и другие виды бизнеса, – рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнсаці»Ярослав Романчук. – Компании Fenox принадлежат производственные помещения, которые, правда, сегодня не загружены и находятся в очень серьезном положении.

По мнению экономиста, Арбузов является одним из наиболее «творческих и креативных» белорусских предпринимателей:

– Почему произошло его задержание? Денег за последнее время в бюджете не прибавилось... Думаю, что он работал, как и многие другие мировые компании, по различным схемам оптимизации налогов. Да, они были легальными и разрешенными с точки зрения мировой практики, но для белорусских властей, как мы знаем, это причина для пристального внимания и даже ареста.

По словам экономиста, еще одной причиной для ареста бизнесмена могла стать «зачистка предпринимательского поля», которую в последнее время проводит белорусская номенклатура.

– Посмотрите, кто-то уехал, как Аверьянов, кого-то в другой статус перевели, как Чижа. Арбузов тоже не мог со своими связями и знаниями долго пребывать. Это похоже на зачистку потенциальных инвесторов, как в свое время в России. Для того, чтобы никто не участвовал в аукционах, а все можно было между собой через доверительное управление раздербанить. Людей, которые накопили деньги, просто отстраняют и выводят из игры, – обращает внимание Ярослав Романчук.

Собеседник признается, что не понимает позиции большого бизнеса, который, несмотря на весь негативный опыт, продолжает работать с белорусскими властями.

– Сначала их прикармливают, дают какие-то льготы – а потом выясняется, что это не курорт, а цех для откорма, где их откормили – и вперед. Это печально, так как в стране происходит ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Инвестиционный провал будет продолжаться и на какое-то развитие рассчитывать не стоит, – уверен экономист.