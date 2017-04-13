Виктор Шендерович высказался по поводу наезда российского дипломата на британского представителя в ООН, с репликой «ты чего глаза отводишь?».

О глазах и российской власти публицист высказался на своей странице в Фейсбук.

«Я бы на месте Путина и Ко, вспоминая старый анекдот, «не теребунькал» это место…

Молиться они должны на ту часть западного истеблишмента, которая отводит от них глаза.

Потому что когда Запад наведет глаза на резкость, мало не покажется.

А в общем, старая школа, что и говорить. «Клим Чугункин, стаж».