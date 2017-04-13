«Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство»

Вечером 12 апреля телеканал «Беларусь 1» показал очередной фильм о подготовке «массовых беспорядков».

Картина под названием «Белый легион черных душ» рассказывает о том, что в Беларуси, на самом деле, готовился «фашистский переворот». Об этом белорусским властям якобы рассказала гражданка Германии с белорусскими корнями – некая «фрау А.».

– Там будут находиться две группы провокаторов. Одна группа будет использовать спецтехнику во время марша. Это может быть простая бытовая техника, которая после стрельбы сама уничтожается и не остается никаких следов. Вторая группа провокаторов — это те, которые сами себя взорвут, — рассказала она белорусским дипломатам.

Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»

Кроме того, в фильме сообщается, что белорусские оппозиционеры намеренно спровоцировали собственное задержание на предыдущих акциях, чтобы не участвовать в акции 25 марта.

Белорусские интернет-пользователи новое «журналистское расследование» государственного телеканала восприняли с юмором.

«Новый жанр белорусского кино – агробоевик. Где купить билеты на вторую часть?» – пишут комментаторы дискуссионной площадки talks.by.

«Сильный фильм. Примерно как "битва экстрасенсов"»

«От этих фильмов доверие к власти только падает».

«Еще раз показали все игрушечное оружие, невесть откуда взявшийся джип… Крыс, правда, не было, зато были белорусские шахиды».

«Вакульчик! Остановитесь! Ну не смешно же уже никому, и никто в эти сказки про Белого бычка не верит».

«Я бы быстрее поверил в Змея Горыныча и Бабу-Ягу».

«Если бы не БТ, мало кто узнал бы о существовании такой организации. Если она есть, вообще».

«Полнейшая ересь. В феврале еще действительно массовыми протестами не пахло. Кого они тогда взрывать собирались? И вообще, какой фашистский переворот? 20 боевиков со страйкбольными «пушечками» и учебными гранатами хотели захватить власть в стране, где несколько сотен тысяч силовиков? КГБ, расскажите лучше, долго ли вы текст сочиняли, и сколько этой дамочке заплатили народных денег?»

«Вот зачем это по телевизору крутить? Те, на кого это нацелено, просто не поверят, а моя бабуля, посмотрев это, поверит – и будет переживать, что такой разгул преступности! Не тревожьте пенсионеров, пусть поживут еще!»

«А голос за кадром не пожелал в конце такого "громкого", "разоблачительного" фильма назвать своё имя? Стыдно что ли?»

«Авторам надо на "Беларусьфильм" идти, поднимать с колен».

«Похоже, что БТ на стороне народа! Так профессионально подрывать авторитет власти – это настоящее искусство».