Как получилось, что белорусский реактор производит компания, которая никогда раньше этого не делала

Журналисты провели расследование и выяснили, что под белорусский заказ с нуля было создано новое производство ядерного оборудования под известной маркой. До этого «Росатом» долго не мог найти достаточно отчаянного клиента, который согласился бы опробовать первый самодельный реактор.

Официально производитель белорусского реактора — «ВолгодонскАтоммаш» выглядит респектабельными: крупнейшее в СССР производственное объединение в области атомного энергетического машиностроения. Проблема, однако, в том, что нынешний «ВолгодонскАтоммаш» и советский имеют мало общего. Единственное, что их объединяет — это название и место нахождения, утверждает программа расследований «Белсата» «Давайте разбираться».

Завод был построен в 1978 году — специально для производства ядерного оборудования. Но в 90-х завод обанкротился и был приватизирован непрофильной частной корпорацией Энергомаш. Новый собственник распродал оборудование, а здание сдал в аренду различным предприятиям, ни одно из которых не имело отношения к ядерной энергетики.

После ликвидации «Атоммаша», монополистом в производстве ядерного оборудования в России остались Ижорские заводы, подконтрольные бизнесмену Алексею Мардашову. «Росатом» долго вынашивал планы наладить собственное производство ядерного оборудования, но не мог найти достаточно отчаянного клиента, который согласился бы опробовать первый самодельный реактор. Неожиданно для всех таким клиентом стала Беларусь.

Под белорусский заказ «Росатом» выкупил здание бывшего Волгодонске «Атаммашу», дал ему прежнее имя и с нуля создал там новое производство ядерного оборудования. Минск взамен получил возможность рассчитываться за станцию ​​в российских рублях, что, с учетом местной девальвации, сделала проект существенно более дешевым.

Как сообщает на своем сайте «Атоммаш», корпус реактора для белорусского АЭС стал первым, который он произвел за последние 30 лет. Несмотря на то, что белорусы вызывались испытать надежность нового производителя первыми, других клиентов на свои реакторы «Атоммаш» так пока и не нашел даже в России.