«Самое революционное решение от властей для бизнеса — забыть о его существовании»

Смогут ли власти своими нормативными актами раскрепостить бизнес и где ключ к решению проблем предпринимателей?

— В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу — по раскрепощению бизнеса, — заявил Александр Лукашенко в Речице. — Пришел — заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция — все до минимума будет сокращено.

Глава государства отметил, что в ближайшее время соответствующий нормативно-правовой акт, касающийся предпринимательской деятельности, ляжет ему на стол.

Не станет ли новый документ очередной «отпиской»?

Шумченко: Власть сама стреляет себе в ногу

Лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко считает, что лучшим на сегодняшний день будет, если власть перестанет вмешиваться в дела малого бизнеса.

— Самые главные революционные изменения — это чтобы они вообще забыли про малый бизнес. Забыли и не трогали. Принимали от нас отчеты и никаких новых инициатив не создавали, — уверен Анатолий Шумченко. — И это решение можно написать на одну страницу, а не на 250, как они планируют.

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