Актер-неудачник Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве

Актер Василий Степанов, наибольшую известность которому принесла роль в фильме «Обитаемый остров», выжил после падения из окна квартиры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Актеры Василий Степанов и Петр Федоров в сцене из фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров-2. Схватка», 2002 год

«31-летний актер Василий Степанов, получивший известность после фильма «Обитаемый остров», выпал из окна квартиры на Давыдковской улице, в результате чего получил многочисленные переломы», — сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения человека из окна жилого дома на Давыдковской улице.

После громкого дебюта в фильме Бондарчука Степанов ушел в забвение и чаще всего всплывал в таблоидах, как угасшая звезда без ролей.