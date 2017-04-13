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В мире
13.04.2017
Актер-неудачник Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве

Актер Василий Степанов, наибольшую известность которому принесла роль в фильме «Обитаемый остров», выжил после падения из окна квартиры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Актеры Василий Степанов и Петр Федоров в сцене из фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров-2. Схватка», 2002 год

«31-летний актер Василий Степанов, получивший известность после фильма «Обитаемый остров», выпал из окна квартиры на Давыдковской улице, в результате чего получил многочисленные переломы», — сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения человека из окна жилого дома на Давыдковской улице.

После громкого дебюта в фильме Бондарчука Степанов ушел в забвение и чаще всего всплывал в таблоидах, как угасшая звезда без ролей.

 
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