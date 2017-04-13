9 продуктов, которые подделывают чаще всего

Сыр, мед, оливковое масло, шоколад и даже рыба! Около 10% продуктов, которые мы употребляем в пищу, являются подделкой. Что это значит и как вообще дурят нашего брата — покупателя?

Хотелось бы верить, что паленая водка особенно хорошо идет под фальшивый хамон и поддельный сыр. Но увы.

Сыр

Производители сыра обычно выдают дешевый сыр за более дорогой. В фальшивом сыре вместо молока используется пальмовое масло. В пармезан мошенники добавляют целлюлозу. По исследованию, опубликованному в The Moscow Times, в России после введения санкций 78% сыра являются подделкой. И только жители Москвы в этом плане счастливее остальных: в магазинах столицы подделок всего 45%. Зажрались!

Мед

Мед подделывают так: либо добавляют более дешевые сорта, либо используют продукты, не имеющие к меду никакого отношения. Это может быть кукурузный сироп, сахар.

В 2008 году немецкая компания ALW Food Group попалась на крупном скандале: стало известно, что она ввозила дешевый мед из Китая и продавала его в США (в России, кстати говоря, тоже) и других странах под видом белого меда из Кореи. При анализе обнаружилось, что мед содержал антибиотик хлорамфеникол, запрещенный в ряде стран, и пестициды, что делало мед очень аллергенным.

Простой способ узнать, поддельный мед или настоящий, — намазать его на хлеб и подождать несколько минут. Если хлеб станет хрустящим — мед настоящий. А если размокнет, то подделка. Главный недостаток этого способа, конечно, в том, что мед перед этим все-таки придется купить.

Хамон

Иберийский хамон — это, по сути, копченая ветчина из задних ног чернокопытной свиньи (если свинья с белым копытом, то это хамон черрано, он менее престижный). Поэтому копыта свиньям часто красят, выдавая окорок подешевле за более дорогой.

Также цена хамона сильно зависит от выдержки окорока и диеты свиней. Те, что при жизни питались исключительно желудями, ценятся выше, чем их товарки, в рацион которых входил еще и фураж (то есть, говоря человеческим языком, обычный корм).

Оливковое масло

Еще в 2007 году New Yorker сообщил, что 57% оливкового масла, импортируемого в США, является подделкой. Причем если дорогое масло разбавлено дешевым оливковым маслом — это, считай, еще повезло. Потому что мошенники используют подсолнечное, соевое или арахисовое масло.

Некоторые производители вводят покупателей в заблуждение по поводу происхождения масла (особенно часто это происходит с итальянским маслом). Так, 75% оливкового масла в США содержит красители и ароматизаторы, чтобы замаскировать запах дешевого масла или химических элементов. У нас, как ты догадываешься, ситуация не лучше.

Шоколад

Ацтеки использовали какао-бобы в качестве валюты, покупая на них все, от еды до продажных женщин. И уже в те времена бобы подделывали из крашеного воска, золы, кожуры авокадо и песка. Современные мошенники добавляют в шоколад растительное масло или просто используют какао-бобы низкого качества.

Рыба

Так как не многие покупатели могут на глазок отличить один вид рыбы от другой (особенно в филе и замороженном виде), продавцы часто выдают более дешевую рыбу за дорогую. Под видом окуня может продаваться пангасиус, а под видом трески — минтай. Вместо осетрины вам могут вообще подсунуть масляную рыбу.

К тому же не все продавцы соблюдают ГОСТ, по которому в рыбной продукции масса льда должна составлять не более 5%. На магазинной же рыбе обычно столько льда, что этой глыбой можно легко потопить «Титаник». Поэтому при разморозке рыба или морепродукты сильно теряют в весе.

Водка

Страна-чемпион по поддельной водке, разумеется, Россия, хотя в Европе тоже любят этим промышлять. Подпольные заводы по производству поддельной водки разливают напиток по бутылкам и наклеивают этикетки известных марок. В такой бутылке ты можешь найти всякие жидкости, не предназначенные для употребления внутрь под душевный тост, а именно: отбеливатель, метанол, растворитель или антифриз.

Шафран

Из-за высокой стоимости шафран подделывают довольно часто. Это, кстати, единственная пряность, цена на которую не снизилась со времен средневековья.

Шафран — это высушенные рыльца цветка крокуса, время цветения которого всего десять дней в году. Поэтому собирать его весьма трудоемко: чтобы получить килограмм шафрана, надо обработать 200 тысяч цветков.

Под видом шафрана мошенники часто пытаются продать американский сафлор, куркуму или бархатцы (которые, в принципе, являются уважаемой специей кавказской кухни, но к шафрану никакого отношения не имеют). Кстати, эти специи добавляют и в хмели-сунели, при этом называя их «шафраном».

Натуральный шафран продают целиком. Если тебе предлагают молотый, скорее всего, дело тут нечисто. Там могут быть хлопчатобумажные нитки, резаный пластик, резаные сухие лепестки других растений (мака, граната), даже корни лука-порея и т.д. Молотый шафран часто продают слишком влажным для увеличения веса или разбавляют солью, крахмалом, разными химическими красителями — от молотой паприки и сандалового дерева до кирпичной пыли.

Вино

Даже профессиональные дегустаторы не всегда легко заметят разницу между дорогим и дешевым вином. Винный коллекционер Руди Курнавиан провернул аферу с продажей поддельного вина на аукционе в Лос-Анджелесе. В течение 10 лет он продавал подделки и обогатился на 50 миллионов долларов, прежде чем его повязали и приговорили к 10 годам тюрьмы.

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