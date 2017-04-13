Лига чемпионов: Мануэль Нойер задолжал Криштиану Роналду «20 копеек»

12 апреля состоялись три матча ¼ финала Лиги чемпионов.

Боруссия (Дортмунд) – Монако – 2:3 (Дембеле, 57, Кагава, 84 – Мбалле, 19, 79, Бендер, 35, в свои ворота)

Атлетико – Лестер – 1:0 (Гризманн, 28, с пенальти)

Бавария – Реал – 1:2 (Видаль, 25 – Криштиану Роналду, 47, 77)

Главным героем матча стал знаменитый португалец. Криштиану Роналду не забивал в еврокубках на протяжении 6 матчей, но в Мюнхене его прорвало. Именно на лучшем игроке мира Хави Мартинес заработал две желтые карточки в течение трёх минут, оставив «Баварию» в меньшинстве. Победный гол Криштиану Роналду забил Мануэлю Нойеру между ног – в детстве в таких случаях говорили «20 копеек»…

Ответные матчи состоятся 18 и 19 апреля.