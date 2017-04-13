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Скандалы
13.04.2017
Представитель России «тыкал» британцу перед голосованием в Совбезе ООН: «Глаза-то не отводи»

В итоге резолюцию с осуждением химической атаки в Сирии Россия заблокировала, а перед этим россиянин и британец вступили в перепалку.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун 4 апреля унесла до сотни жизней, и с тех пор Совбез ООН безуспешно пытается согласовать резолюцию с осуждением. Россия раз за разом дает понять, что не поддерживает ни один из предложенных странами Запада вариантов. Они указывают на ответственность армии Башара Асада за этот налет, а РФ настаивает, что это недопустимо до проведения полноценного расследования, сообщает newsru.com.

В среду три страны - Великобритания, Франция и США - решили поставить очередной вариант на голосование. Перед ним постпред Великобритании Мэтью Райкрофт обвинил Россию в злоупотреблении правом вето и подчеркнул, что доверие к России исчезает из-за «бесстыдной» поддержки режима Асада и его действий.

Ответное выступление заместителя постпреда России Владимира Сафронкова вышло весьма эмоциональным: благодаря за приложенные усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру он вдруг перешел на ты, обвиняя Райкрофта в попытке затруднить усилия по налаживанию мирного диалога в Женеве.

- Выступление представителя Великобритании Райкрофта показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистура, не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ конфронтационность и враждебность, - заявил Сафронков.

Он объяснил такую позицию страхом из-за возможного сотрудничества России и США: «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь! Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому… Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал. Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Незаконные вооруженные».

В заключение речи Сафронков, по-прежнему обращаясь к британцу на «ты», призвал председателя «следить за порядком» ввиду того, что некоторые участники заседания «сбиваются на сленг».

После этой тирады Россия западную резолюцию заблокировала. Reuters обращает внимание, что обычный союзник РФ в этих вопросах - Китай - в этот раз воздержался.

Источник агентства позже заявил, что произошло это благодаря контактам между США и Китаем, которые укрепил на встрече с Си Цзиньпином Дональд Трамп.

 
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