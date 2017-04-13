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Скандалы
13.04.2017
Михаил Брошин
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»

Вечером 12 апреля телеканал «Беларусь-1» показал пропагандистский фильм «Белый материал черных душ».

Публике была в том числе продемонстрирована «фрау А.», которая дополнила свои «разоблачения» новыми деталями. В частности, женщина сообщила о якобы планировавшихся 25 марта терактах:

— Там будут находиться две группы провокаторов. Одна группа будет использовать спецтехнику во время марша. Это может быть простая бытовая техника, которая после стрельбы сама уничтожается и не остается никаких следов. Вторая група провокаторов — это те, которые сами себя взорвут.

Этот бред белорусской публике пытаются скормить с гарниром в виде полного набора брендов мирового зла. Как заметила «Наша ніва», «у імкненні застрашыць гледача аўтары не знайшлі сувязі паміж «Белым легіёнам» і хіба што Эболай, бо ўсё астатняе: нацысты, «Ісламская Дзяржава», «Талібан» — ускосна ці наўпрост прыплятаюцца да затрыманых».

Авторы фильма заявляют, что обстановка на границе накануне 25 марта 2017 года была такой же напряженной, как и 22 июня 1941-го – якобы кто-то пытался завезти целый арсенал для незаконного вооруженного формирования.

Также утверждается, что КГБ располагало информацией, будто бы лидер «Белого легиона» Сергей Числов обсуждал с соратниками возможность теракта в Москве… еще в 1996-м году – чтобы сорвать объединение Беларуси и России. Остается загадкой, почему в таком случае спецслужбы тогда не завели уголовное дело по данному факту.

Никаких доказательств всего вышеизложенного в фильме не приводится. Их пытаются подменить винегретом из исторической хроники, кадров с оружием непонятного происхождения и комментариев «экспертов» вроде актера Владимира Гостюхина и певца Анатолия Ярмоленко.

Самое же примечательное заключается в том, что репортаж БТ по сути противоречит «расследованию», которое накануне опубликовала «Советская Белоруссия». Журналисты печатного органа президентской администрации получили доступ к материалам следствия, но в их тексте не было никаких «шахидов» и вообще планов устроить теракт.

Очевидные расхождения в версиях, представленных двумя главными госСМИ, свидетельствуют, что в отсутствие реальных фактов власти просто пытаются запугать белорусов нагромождением страшилок.

   

 
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