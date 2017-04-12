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Политика
12.04.2017
belsat.eu
Активиста оппозиции заставляют платить взносы в БРСМ

От руководителя областной организации Молодежи БНФ Дениса Мандика, который учится на 1-м курсе Белорусского государственного технологического университета, требуют заплатить взносы в БРСМ.

Говорят, что иначе всей группе не позволят заселиться в общежитие.

Как рассказал Денис Мандик «Белсату», в БРСМ его автоматически зачислили еще в 8-м классе школы, причем он даже не знал этого.

Когда активист поступил в вуз, то он отказался платить взносы, и из-за этого на него начали давить.

«Секретарь БРСМ в вузе теперь говорит, что, если я не сдам взносы, никому из нашей группы не дадут общежитие (а до 21 апреля у нас как раз идет подача документов на общежитие). Я не знаю, могут ли они так сделать, но они хотят, чтобы мои одногруппники повлияли на меня. Одногруппники теперь говорят мне, чтобы я сделал все, чтобы им дали общежитие», — говорит активист.

Платить взносы он не хочет. Выйти из БРСМ Денису тоже не дают: «Мне объясняют, что якобы до 33 лет выйти из БРСМ невозможно».

Гэта камедыя і трагедыя адначасова, або Як Дзень Волі стаў Днём няВолі

 
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