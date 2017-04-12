Как брестские спасатели освободили кошку из бетонной ловушки. Видеофакт

В Бресте 12 апреля спасатели достали кошку из вентиляционной шахты десятиэтажного дома по улице Сальникова.

Животное провалилось в вентканал несколько дней назад, упав с тридцатиметровой высоты, сообщает сайт МЧС.

Неравнодушные обратились за помощью в МЧС. Несмотря на то, что подобные случаи не входят в задачи службы по чрезвычайным ситуациям, в городском отделе по ЧС откликнулись на просьбу.

Определить местоположение животного оказалось непросто, для этого пришлось изучать проектную документацию и привлекать специалистов-строителей.

Как выяснилось, кошка находилась на уровне первого этажа. После этого, проделав в стене небольшое отверстие, спасателям удалось вызволить бедное животное из бетонной ловушки.