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Комментарии
12.04.2017
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
«Кремль и сам не пикнет, и зомбоящику прикажет заткнуться»

Назарбаев приказал готовить принадлежащий ему Казахстан к переходу на латиницу. Повод для этого есть — с 29-го по 40-е Казахстан пользовался латиницей. Пора вернуться к истокам, говорит Назарбаев.

А еще он говорит, что этот переход естественен, ведь школьники сейчас поголовно учат английский язык, так что, еще до школы, они уже будут знать английские буковки.

Видите, как все стройно у Назарбаева, как логично. И я совершенно не собираюсь критиковать его решение, лишь отмечу то, что лежит на поверхности, и что на самом деле демонстрирует этот шаг.

Во-первых, десяток лет латиницы — это ничто по сравнению с почти восемью десятилетиями СССР, когда в Казахстане была кириллица, поэтому, о традиции лучше помолчать. А что касается «узнавание английских буковок», то небольшая это проблема их узнать. Получается, что Назарбаева больше заботит, чтобы узнавали английские буковки, чем русские.

Короче, давайте назовем все это как есть на самом деле. А на самом деле это называется системным бегством от России. На самом деле, нет ни одной даже малейшей причины вводить латиницу, но есть одна большая и важнейшая причина — принято решение с Россией, с русским духом в Казахстане заканчивать. Причем, на культурном, на ментальном уровнях. Переход на латиницу и образование на латинице в школе, это непрочитанные на русском языке книжки и вестернизация повседневной жизни; это безусловное постепенное отдаление от «русского мира»

Нет смысла корить или поддерживать подобное решение лидера другого государства, гораздо интереснее наблюдать за тем, появиться ли на российских каналах осуждающий вой.

Выскажу предположение. Теоретически выть должны уже сегодня. Какой-нибудь Кургинян должен захлебнуться слюной и заорать, что казахофашисты начали геноцид русских. Его должен поддержать Киселев. Совершая мягкие круговые движения руками, он должен напомнить, что огромное число жителей Казахстана русские, что переход на латиницу — это явное давление Госдепа в деле ущемления прав русскоязычных граждан. «То, что мы видели на Украине, мы теперь видим в Казахстане. Это совпадение? Не думаю!» — именно так должен заявить Киселев.

Далее в Казахстане должны появиться зеленые человечки и часть территории страны должна быть отторгнута по трогательной просьбе казахских русских. Тут даже не нужно менять риторику — поскольку в Казахстане есть и сельское хозяйство и шахты, то сгодиться идея, что с кликой Назарбаева борются те же «шахтеры и трактористы».

В общем, все должно быть как-то так.

Но так не будет. А будет полная тишина и замалчивание.

Кремль и сам не пикнет, и зомбоящику прикажет заткнуться.

И не будет никаких обсуждений и темы «А чо там у казахов?».

И не будет «фашиста Назарбаева», а будет «старый друг, ведущий страну по своему оригинальному пути».

Почему? Потому что, Казахстан — могучая современная страна, идущая по пути резких экономических преобразований и пытающаяся создать у себя прообраз Сингапура.

Потому что, у Казахстана — хоть и постсоветская, но армия.

Но, главное, Назарбаев — это последний, кто, после Лукашенко, пожимает руку Путину и публично не показывает отвращение.

Потому что, после ушедшей навеки Украины, Казахстан — это последний символ никому не нужного, мертвого СНГ.

И зомбоящик будет молчать, потому что, если хочешь, чтобы хоть кто-то протянул тебе руку, лучше промолчать.

 
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