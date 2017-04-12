Олег Хусаенов объединил «Автомалиновку» и «Автообъявления Тут Бай»

«Зубр Капитал» сообщил о новой сделке в рамках фонда Zubr Capital Fund I, пишет myfin.by.

Компания приобрела блокирующий пакет акций сайта автомобильных объявлений аv.by – «Автомалиновка», соединив его с аналогичным сайтом а.tut.by – «Автообъявления Тут Бай».

В результате слияния двух порталов автообъявлений сохранится только бренд аv.by. Он будет усилен командой и технологиями а.tut.by.

Собственниками новой объединенной компании стали Zubr Capital Fund I и партнеры, «Тут Бай Медиа» и основатели аv.by – семья Зайцевых.

Сайт av.by стал третьей компанией в портфеле фонда Zubr Capital Fund I после разработчика программного обеспечения для банков Soft Club и онлайн-гипермаркета «21 век».

«Зубр Капитал» выступает миноритарным инвестором, приобретая блокирующий, но не контрольный пакет av.by.