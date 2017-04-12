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Общество
12.04.2017
На помощь репрессированным собрали $ 43 тысячи. Отчет #BY_help

Кампания по сбору средств для задержанных в феврале-марте за акции протеста #BY_help опубликовала первый развернутый отчет о распределении средств.

«На 12 апреля, мы собрали уже более 43.000 долларов, бОльшая часть из этих денег потрачена на поддержку обвиняемых по уголовным делам», – говорится в отчете. 

Кампания #BY_help помогла более чем 60 суточникам (оплата ИВС, адвокаты, передачи) по спискам ПЦ «Вясна» на общую сумму 11 628 долларов;

- помогла в выплате административных штрафов на сумму 1088 долларов;

- помогла арестованным по уголовному делу, 9 165 долларов было потрачено на адвокатов;

- адресно помогла семьям арестованных на жизнь и передачи на общую сумму 5 340 долларов;

В отчете отмечается: «Мы закончили первый этап работы и у нас осталось 15 779 долларов, но появились и новые вызовы – заведено новое уголовное дело, по которому проходит 20 фигурантов, ранее заключенных в СИЗО КГБ. Процессы по таким делам длительные и изнуряющие, к сожалению, инфоповод об этом проживет не долго, а оплачивать адвокатов, передачи и прочее, семьям арестованных придется еще долго.

В связи с этим команда кампании принимает решение: Основную помощь сосредоточить на потребностях обвиняемых по уголовному делу и их семьям; В случае если кому-то из репрессированных во время Весны-2017 (не из числа арестованных по уголовному делу), понадобится помощь, то мы будем рассматривать каждый случай индивидуально, в тесном взаимодействии с Вясна».

Как сделать денежный перевод писалось здесь.

 
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