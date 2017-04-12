Футболист сборной Беларуси покритиковал правительство

Автор победного гола сборной Беларуси в ворота Франции в квалификации Евро-2012 Сергей Кисляк, выступающий нынче за турецкий «Газиантепспор», в интервью «Бизнес-Онлайн» поделился своим видением проблем в белорусском футболе.

Фото: abff.by

— Почему лучшие тренеры в РФПЛ за последние пять лет — белорусы?

— Потому что хорошая тренерская школа, которая дает результат. Меня это не удивляет — в Беларуси всегда были хорошие специалисты и есть сейчас.

— Но почему тогда белорусский футбол в упадке?

— Я бы не сказал, что это применимо к клубному футболу: минское «Динамо» дважды выходило в групповой этап Лиги Европы, в Беларуси это считается успехом. Сборная выступает плохо, но, думаю, что мы поправим положение — все будет нормально. Особой помощи от правительства развитию футбола я не вижу. Можно судить хотя бы по тому, что в Минске до сих пор нет футбольного стадиона. С момента, как «Динамо» закрыли на реконструкцию — уже три года сборная в столице не играет.

— Вы встречались с президентом страны — рассказали бы ему о проблемах футбола.

— Мы футболистами никогда с ним не встречались. Конечно, при возможности бы задали такие вопросы. Он многое делает для хоккея, который любит. Футболу тоже старается уделять внимание: какие-то искусственные поля строятся, например. Но особой помощи нет: в чемпионате страны хорошее финансовое положение только у трех команд. Остальные так — мучаются.

— Следили за недавними протестами против власти в Минске?

— Там больше не против власти, а против конкретного закона, который обязывает ежегодно платить налог, если ты не работаешь. Из-за этого были какие-то акции. Но я тоже не считаю это совсем правильным, чтобы неработающие люди дополнительно что-то платили, - сказал Сергей Кисляк.

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