Противоречивые экономические решения властей парализуют руководство предприятий, заявила Thinktanks.by эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова.

Планы по обеспечению роста средней зарплаты до 500 долларов в эквиваленте до конца текущего года являются нереалистичными, отметила эксперт.

Противоречивость экономических решений белорусских властей, которые пытаются проводить либерализацию, но постоянно делают шаги назад, фактически парализует руководство предприятий.

– Руководители госпредприятий сейчас находятся в управленческом аду: с одной стороны им нужно довести зарплаты до 500 долларов за счет роста производительности, с другой – им запрещено увольнять людей, - отметила Катерина Борнукова.

Частные предприятия также плохо реагируют на неопределенность: не зная, как прогнозировать развитие ситуации, они опасаются делать инвестиции и даже планировать развитие. Иностранные инвесторы, которые и ранее не баловали Беларусь своими вложениями, тем более будут остерегаться принимать решения в условиях неопределенности.

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