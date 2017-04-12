Сдержит ли Румас данное Лукашенко обещание?

Банк развития рассчитывает на рентабельную работу деревообрабатывающего холдинга уже в 2017 году. Но саму ситуацию эксперты называют ненормальной.

Банк развития рассчитывает в текущем году вывести на рентабельную работу холдинг из девяти деревообрабатывающих предприятий. Об этом председатель правления банка Сергей Румас доложил Александру Лукашенко, передает БЕЛТА.

– В первом квартале 2016 года рентабельность продаж была минус 29%. Мы ее улучшали, она по первому кварталу 2017 года примерно минус 5%, – привел цифры Сергей Румас.

Экс-председатель Нацбанка Станислав Богданкевич считает, что на бумаге поставленная задача вполне может быть выполнена.

– Банк развития обычно выдает льготные кредиты. Даже когда была двузначная инфляция, кредиты выдавались им под 3-5%. При таких условиях вполне можно добиться прибыльной работы. У деревообработки собственных оборотных средств нет, их заместят льготными банковскими кредитами за счет бюджета, – рассуждает Станислав Богданкевич.

Но при этом отмечает, что идея передачи деревообрабатывающих предприятий под управление Банка развития «смахивает на дикость».

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