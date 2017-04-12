«Удешевите билеты или поднимите зарплаты»

Минсктранс высчитал, какой ущерб безбилетники наносят стране. Байнет нашелся, как ответить.

По словам директора «Минсктранса» Леонтия Попенка, потери от безбилетников составляют более 20 тысяч долларов ежедневно. Выручка от продажи билетов приносит почти в десять раз большую сумму.

– Но на каждую единицу подвижного состава, а их более 2 тысяч, контролера определить невозможно. В последнее время делаем упор на их профессионализм, – цитирует его агентство «Минск-Новости».

Штат контрольно-ревизионной службы, по словам руководителя предприятия, по сравнению с предыдущими годами вырос в полтора раза и теперь составляет 225 человек. Однако в ближайшее время его планируют увеличить до 260.

Кроме того, с 1 апреля содействие контролерам стали оказывать добровольные дружины, сообщил Попенок.

Пользователи Байнета удивились тому рвению, с которым транспортники намерены бороться с «зайцами» и предложили несколько альтернативных вариантов.

«Интересно, а как Минтранс определяет безбилетников из общего числа пассажиров в автобусе? Водители что ли пересчитывают количество людей каждую остановку? Какой-то вброс липовых сведений в СМИ. Как правило, это сулит очередное повышение цен», – пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Средняя зарплата по Минску, если исключить тех, кто себе могут позволить авто, колеблется в районе 400-500 рублей. В месяце в среднем 21 рабочий день. Если ехать на 1 виде транспорта на работу, то в день уходит рубль. Если на двух, соответственно, два. В месяц 40-50 рублей на проезд. Это 10% от зарплаты! Не многовато ли?»

«Ахаха, сколько тысяч теряет Минтранс из-за неэффективного управления? А на зарплаты этим управленцам? Эту тему можно продолжать бесконечно».

«Сегодня в 155-ом автобусе утром освистали контролеров, которые пытались содрать с парня штраф за то, что у водителя не было сдачи с пяти рублей… Помянули и «дармоедов», и Лукашенко, и «долбаную Америку», и состояние дорог... В общем, народ очень расстроен и озлоблен. Не доводите до греха».

«Люди не покупают талоны, чтобы деньги сэкономить. Бедность. Удешевите билеты или поднимите зарплаты».

«Совершенно непродуманная система оплаты – вот и результат. 1) Компостеров всего три: людям и талон пробить надо протолкнуться, и место занять 2) Многие подъезжают 1-2 остановки, а цена проезда одинакова. 3) Безлимитный на сутки не включает метро. 4) Десять поездок в месяц моя мама пенсионерка с больными ногами не может проездить, а старому человеку очень тяжело прокомпостировать талончик в современных устройствах 5) У людей действительно нет денег, необходимо корректировать стоимость проезда и тарифы, чтобы человек купивший проездной на месяц действительно получал выгоду. А вместо этого и невыгодно, и еще его прикладывать к валидатору нужно».