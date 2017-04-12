«Что нефть животворящая делает…»

Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Информацию правительственному агентству подтвердила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году, отмечает БЕЛТА.

Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

К концу 2016-го Лукашенко отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС, потребовав от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии документа: «Надо привлечь всех специалистов, вплоть до оппозиционно мыслящих».

Однако после переговоров 3 апреля в Санкт-Петербурге с коллегой Владимиром Путиными было озвучено: «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов».

Новость о подписании Таможенного кодекса ЕАЭС мгновенно вошла в тренды обсуждений форумчан. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

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