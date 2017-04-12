Мужчина упал с 4-го этажа здания милиции в Гродно. Предположительно суицид
Человек погиб в результате падения с верхних этажей здания Управления внутренних дел в Гродно. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
По уточненным данным, он пришел в милицию для проведения исследования на полиграфе.
Инцидент произошел утром. По свидетельствам очевидцев, мужчина упал из окна верхнего этажа здания УВД на улице Академической.
Погибший — 53-летний местный житель, его пригласили в милицию для проведения полиграфического исследования в рамках проводившейся в отношении него проверки. Об этом сообщает пресс-служба УВД.
«После окончания процедуры мужчина остался ожидать результатов в фойе четвертого этажа. Через некоторое время его труп был обнаружен у здания УВД. Предположительно, мужчина покончил жизнь самоубийством».
В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Управление Следственного комитета по Гродненской области.
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