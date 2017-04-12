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Общество
12.04.2017
Павел Рос
Бизнесмен рассказал, почему на этот раз готов поверить Лукашенко

«Салiдарнасць» выясняла, действительно ли власти пойдут на «революционное» раскрепощение бизнеса.

– В ближайшее время мы примем революционное решение, – заявил накануне Александр Лукашенко перед коллективом речицкого предприятия. – Мы вообще раскрепостим и большой бизнес, как «Речицадрев», и маленький бизнес. Пришел, заявление оставил, что ты хочешь заниматься этим делом, в налоговой инспекции зарегистрировался – и пошел работать. Пожарники, санстанция и прочие, все до минимума будет сокращено. Главное это жизнь людей.

«Есть надежда…»

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов рассказал, почему на этот раз он готов поверить заявленному, несмотря на то, что раньше подобные инициативы неоднократно заканчивались провалом.

– Вчера состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства, на котором деловое сообщество практически в один голос предложило внести в Декрет более 35 предложений, – поделился бизнесмен. – Там присутствовали и представители Администрации президента, и Совета министров... Мое мнение пока что достаточно оптимистичное. Не знаю, как выйдет, но есть надежда, что это будут революционные изменения.

По словам собеседника, подготовленный пакет документов включает «намного больше уступок для бизнеса, чем это было раньше, и это неоспоримый факт»:

– Вопрос в том, насколько революционно готова будет действовать власть. Пока впечатление, что достаточно. К примеру, будет введен мораторий на проверки бизнеса. Ужесточатся требования к контролерам: сократятся возможности для проведения плановых и внеплановых проверок – они станут выборочными. Большой пакет изменений планируется внести в кодекс об административных правонарушениях, чтобы снизить нижние планки по штрафам.

Минус скандальный пункт?

По словам Виктора Маргелова, скандальный пункт, по которому у предпринимателей часто конфисковывались товары, тоже планируют отменить.

– Надеюсь, с конфискацией товаров у нас в стране будет покончено, – добавил он. – Кроме того, деловое сообщество предложило снизить для малых городов и сельской местности налоговую нагрузку, а также разобраться с «лжепредпринимательством», как положено.

Отвечая на вопрос, почему власти вдруг решились пойти на такие радикальные шаги, собеседник ответил:

– Простая вещь – налоги и занятость. Грубо говоря, малый бизнес может реально сам найти себе дорогу, при условии, если его освободить. Он может задействовать людей, трудоустроить их и дать дополнительные поступления бюджет. Думаю, это основной мотив.

 
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