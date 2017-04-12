Корреспондент Intex-press отправилась в шоп-тур в украинский город Удрицк и узнала, почему, несмотря на давку в поезде и всего 3,5 часа на покупки, шопинг в Удрицке популярен среди белорусов.

В приграничный город Удрицк едем с мамой. Желания купить что-то определенное – нет. Скорее, съездить «в разведку» и проверить, действительно ли там дешевле. С собой взяли по 100 рублей.

Мясо, молочка и семена запрещены

В вагоне дизель-поезда Барановичи – Горынь много пассажиров. Большинство – пенсионеры, которые едут на дачи. На ближайших остановках они выходят. Но после Лунинца вагоны опять полные: отсюда до Удрицка – около часа езды, и местные часто отправляются в Украину за покупками.

Примерно в 12.20 приезжаем в Горынь. Прямо на ж/д станции находится таможня. На ее прохождение у нас чуть более получаса, потому что в 13.00 нужно сесть уже в украинский дизель Горынь – Здолбунов и выйти на следующей остановке – в Удрицке.

На досмотре вещей уточняем у таможенника, что можно везти в Беларусь, а что – нет. Мясо, сало, молочные продукты и семена сразу отправляются в запретный список.

В дизеле – как в консервной банке

В поезде абсолютно все места и проходы заняты. Мы стоим в тамбуре, плотно зажатые другими пассажирами. Ехать нужно около 20 минут по нейтральной территории между Беларусью и Украиной.

Как только дизель начинает двигаться, между пассажирами проталкиваются три девушки-валютчицы. За 10 наших рублей они дают 135 гривен. У попутчиков узнаем, что курс – выгодный и смысла менять деньги в Удрицке – нет.

Вслед за девушками-валютчиками сквозь толпу проталкиваются кассиры: у них берем билеты из Горыни до Удрицка – по 6 гривен (42 коп.) на одного.

Стоящие в тамбуре вплотную ко мне девушки рассказывают, что они из Столина, за покупками в Удрицк ездят примерно раз в три недели.

– Я покупаю там практически все: продукты, одежду, игрушки, моющие, чистящие, что-то для дома. Если бы не Удрицк, я вообще не знаю, за что жила бы, – говорит одна из них.

Объясняют, как посчитать, сколько товар стоит «на наши»: украинскую цену умножаем на 0,7 и получаем примерную цену в белорусских рублях.

Беременные – вперед

Когда выходим из поезда в Удрицке, наши попутчики бегут занимать очередь на паспортный контроль. Платформа шириной около 4–5 метров вплотную забита людьми почти на 50 метров в длину. По моим подсчетам, человек 250–300. Лица людей заметно повеселели – многие уже в предвкушении шопинга.

Стоит ли спешить занимать очередь – сказать сложно. Девушка-пограничник первым делом просит выйти из толпы беременных и женщин с маленькими детьми. Потом пропускают шесть человек из тех, которые стоят в начале. Сразу после них еще шесть человек, но уже тех, кто стоит сзади. Таможню проходим за 20–25 минут.

Инфографика Петр Карасюк

Палатки и магазины

Идем за людьми и попадаем на удрицкий рынок, где разочарованно смотрим на 10 палаток. В них продаются кофе, чай, шоколад. В одних местах торгуют детской одеждой, в других – спортивными штанами и носками. Выбирать особо не из чего – из одежды ничего не нравится, а «детское» меня пока не интересует.

Тем временем люди идут на улицу рядом с рынком. Идем за ними и понимаем, что основное место «закупов» – здесь. Это центральная улица, на которой расположено около 15 магазинов. В одних продают продукты, в других – непродовольственные товары, начиная от ниток и бытовой химии и заканчивая велосипедными колесами и бытовой техникой.

Многие знают, где и что нужно покупать. Мы же, по незнанию, заходим в каждый магазин. Ассортимент большой: косметика, посуда, украшения для дома, канцелярские товары, веники, строительные инструменты, рыболовные мелочи, постельное белье, пледы – товары на разный вкус.

При переводе цен кружится голова – все намного дешевле. Литр моющего средства известной марки «на наши» стоит 2,5 руб., а у нас цена на него – 7,82 руб. Немецкий кофе, который у нас стоит 9,49 руб. за 500 г, здесь продается за 5 руб. Еще есть зефир с вареной сгущенкой по 3,43 руб. за 1 кг. При этом у нас 250 г зефира без начинки стоит 1,70 руб.

Пока ходим из магазина в магазин, замечаем, как пакеты и сумки у наших попутчиков становятся все больше.

Баулы с покупками и довольные лица

На покупки у нас есть 3,5 часа – поезд назад отправляется в 17.21. За это время успеваем обойти все магазины, прицениться и купить то, что нравится. В начале шестого с пятью полными пакетами мы возвращаемся на украинскую таможню. У каждого в огромной очереди – по несколько баулов с покупками.

Украинскую таможню проходим быстро и садимся в белорусский дизель. Вагон завален пакетами и коробками. Сидящая рядом с нами женщина рассказывает, что купила пять литров жидкого порошка за 10,5 руб.

– У нас я за такую упаковку отдаю 24 рубля, – говорит она.

Белорусскую таможню также проходим без проблем. Ехать назад проще: в белорусском дизеле, в который мы сели в Удрицке, без пересадок едем в Барановичи. Выходить из поезда на белорусской таможне в Горыни не нужно: таможенники сами заходят в вагоны. После паспортного контроля половина пассажиров выходят в Горыни. Это местные жители и жители близлежащего Столина. За билет обратно мы заплатили 3,44 руб. на одного. Подсчитываем цены и понимаем, что ездить в Удрицк – очень выгодно. Из своих 100 рублей я потратила меньше 65 рублей – не знала, что именно мне нужно, и купила много хозяйственных мелочей.

После Лунинца вагон практически пустой. Мы – одни из немногих, кто едет с «закупов» в Барановичи. В 21.55 приезжаем на вокзал.

Плюсы и минусы «закупов» в Удрицке

Удрицкий рынок работает каждый день. Но добраться туда можно только на поезде, потому что железнодорожный пункт пропуска. Если ехать на автомобиле, то придется делать большой «крюк». Одежды и обуви там продается мало, это больше хозяйственная и продуктовая «точка». В Удрицк определенно стоит съездить тем, у кого есть маленькие дети: выбор «детского» – большой. Перед поездкой стоит составить список нужных покупок: товара много и глаза разбегаются. От этого можно «нахватать» то, что не нужно.