Казахстан, сдвинув перспективу, объявил о переходе на латиницу

Нурсултан Назарбаев объявил, что правительству отдано поручение составить график перевода алфавита.

Единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице, написал президент в статье, опубликованной в газете «Егемен Казахстан», планируется разработать до конца 2017 года, сообщает interfax.ru.

«С 2018 года надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы», — добавил глава государства.

Предполагается, сообщил Назарбаев, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться кириллица.

Казахстан также заявлял о намерении перевести свой алфавит на латиницу, но ранее речь шла об отдаленной перспективе.