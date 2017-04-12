Кто выводит активы из Беларуси

В первом квартале этого года число закрывшихся представительств иностранных компаний и организаций в 1,7 раза превысило число получивших разрешение белорусского МИДа на работу.

Это еще одно свидетельство уровня деловой активности в национальной экономике.

В первом квартале 2017 года МИД выдал разрешения на открытие представительств 27 структурам. Традиционно больше всего удовлетворенных запросов было со стороны российских компаний – 14.

Многие российские компании, которые захотели открыть представительства в Беларуси, связаны с возведением Белорусской АЭС.

Одобрение белорусского внешнеполитического ведомства получили также компании из Литвы, Китая, Польши, Швейцарии, Швеции, Венгрии, Сингапура и Украины, а в их числе Китайская машиностроительная международная корпорация, шведский производитель техники для лесного хозяйства Vimek и другие.

Покинувших белорусский рынок компаний было в 1,7 раза больше – 46. Тут лидируют – россияне (15 компаний) и литовцы (7). Всего в этом списке представители 18 стран.

Среди самых известных компаний, закрывших представительства в этом году, железнодорожный перевозчик Национальная компания «Казакстан темір жолы» и итальянская строительная корпорация Todini Costruzioni Generali. Итальянцы имели в Беларуси подряд на реконструкцию одной из автомобильных дорог.

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