На поезде Минск-Вильнюс провели экспериментальную поездку – с таможенным осмотром до отправления

В перспективе это может сократить время, за которое ж/д транспорт будет доезжать до столицы Литвы.

О намерении провести эксперимент «в целях поиска оптимальных вариантов проведения пограничных и таможенных процедур» Белорусская железная дорога объявляла еще в конце марта.

Ожидалось, что контроль будет осуществляться не в поезде, как это было раньше, а перед отправлением и после прибытия поезда на станцию соответственно.

– От Минска до Вильнюса и обратно поезд будет следовать без остановок для высадки и посадки пассажиров на станциях Молодечно и Гудогай, – объяснили суть изменений железнодорожники.

В среду 12 апреля первый поезд совершил первую экспериментальную поездку.

Как сообщает TUT.BY, пассажирам предложили прийти на посадку заранее – к 7.15 утра, несмотря на то, что состав отправлялся в 8.00.

На входе в каждый вагон стояли сотрудники таможни, а также пограничники, которые проверяли пассажиров, входящих в поезд, довольно быстро. По признанию журналистов, проверка паспорта заняла всего одну минуту.

Интересно, что, несмотря на нововведение, поездка до Вильнюса, как и ранее, заняла почти три часа. Вероятно, о сокращении времени в пути можно будет говорить лишь тогда, когда процедуры будут отлажены, а новое правило распространится на все международные поезда.