Пьяный водитель-бесправник насмерть сбил мужчину в Минской области

Автовладелец, лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, вновь сел за руль «под градусом».

Как сообщает ГАИ, вечером во вторник 51-летний водитель, который был лишен водительского удостоверения по 2019 год за нетрезвое вождение, на автомобиле «Шкода Октавия» ехал по дороге Ухвала-Гумны.

Недалеко от деревни Гумны он сбил двух местных жителей – мужчину и женщину, которые шли по краю проезжей части.

– В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены УЗ Крупской ЦРБ. По дороге мужчина скончался в машине скорой помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ.

Позже сотрудники милиции установили, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.