34 достопримечательности Беларуси

С наступлением тепла душа просит новых путешествий – садись на машину, поезд или велосипед и отправляйся на исследование Беларуси.

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дворец Пусловских (Косово, Ивацевичский район)

Неоготический дворец отлично мог бы вписаться в ландшафт Великобритании – он выглядит совершенно нетипичным как для Беларуси того времени (дворец датируется началом XIX века), так и сегодняшней. Дворец построил Казимир Пусловский, а его внук Леон лихо проиграл наследство в карты. Здание жгли партизаны, а с 2008 года комплекс все собираются реконструировать – открыть ресторан и ЗАГС. Пока до этого, к счастью, не дошло.

В мощном здании 12 башен – каждая отвечает за один месяц года. «Летние» башни в центре – это самые «хлебные» месяцы – с мая по август. Каждый год два дня солнце полностью освещает одну комнату – во времена Пусловских в это время ней проводились «дни комнаты».

Включай воображение, потому что внутренние убранства дворца не сохранились: не увидишь Черный зал, где играли в карты, Белый, отделанный мрамором, где проводились балы, Розовый, который предназначался для концертов. Нет уже ни стеклянного пола, под которым плавали яркие рыбки, ни 132 комнат. Что сохранилось, так это заливной луг и дом-музей Костюшко в пешей доступности.

Как добраться? Добираться на общественном транспорте из Минска довольно сложно: можешь, например, доехать по ж/д до Ивацевич (электричка или поезд), но дальше 13 км придется добираться на автобусе или попутках.

Дворцовый комплекс Сапег в Ружанах (Пружанский район)

В путеводителях руины дворца гордо называют «беларусским Версалем», но приезжать сюда стоит не за шикарными видами и интерьерами (сохранилось здесь не так уж и много), а скорее за мощной энергетикой, которая присуща таким местам силы. Только представь: в начале XVII века здесь заложили замок – в этом деле принимал участие канцлер ВКЛ Лев Сапега. Чтобы жить в нем было не только комфортно, но и безопасно, комплексу добавили три мощные оборонительные башни.

В Ружанах обсуждались важные государственные вопросы, приходили приемы топ-менеджеров ВКЛ, здесь же размещался архив Сапегов и государственная казна. После разгрома восстания Сапеги покинули резиденцию, и во дворце организовали ткацкую фабрику. В годы Первой мировой ансамбль горел, потом его пытались восстановить, но после Второй мировой войны это дело забросили.

Сейчас ты можешь заглянуть в музей (ул. Урбановича, 15а) и узнать всю историю места – для этого есть 4 зала и захватывающая экскурсия.

Как добраться? Твой шанс – автобус из Минска или 244 км на авто. В Ружанах ищи адрес музея – ул. Урбановича, 15а.

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