Reuters: Трамп пока не решил, наказывать ли Лукашенко за разгон протестов

Как сообщает авторитетное агентство, американские власти до конца месяца должны определиться – продлевать ли мораторий на санкции против Беларуси.

Вопрос о санкциях против Беларуси не является первым в списке приоритетов для США, которые прежде всего должны определиться с тем, как выстраивать отношения с Россией и Китаем, пишет американская журналистка Еганэ Торбати.

Однако решение о санкциях против Беларуси «может стать проверкой того, насколько важна для новой администрации тема защиты прав человека».

Агентство напоминает, что мораторий на санкции против девяти белорусских компаний, впервые введенный в 2015 году, «должен был стимулировать белорусские власти к проведению демократических преобразований и сближению ближайшего союзника России с ЕС и США».

Тем не менее, белорусские власти устроили разгон в Минске акции протеста 25 марта, в ходе которого сотни демонстрантов были задержаны.

– Это вновь сделало актуальной тему прав человека, – на условиях анонимности рассказал Reuters помощник одного из американских конгрессменов. – Вопрос восстанавливать или не восстанавливать санкции опять стал актуальным.

По данным источника, решение должно быть принято к концу апреля. В случае, если администрация не примет никакого решения, санкции будут возобновлены.

– Администрация Трампа склоняется к тому, чтобы продлить мораторий на санкции, но скорее всего будет ожидать до последнего момента, чтобы убедиться, что они не сделали ничего ужасного, – сказал американский чиновник.

В то же время, агентство отмечает, что сотрудники Госдепартамента и Казначейства США, как и белорусский МИД, отказались комментировать вопрос о санкциях.