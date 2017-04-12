Сколько еще власти будут кормить белорусов пустыми обещаниями?

Глава белорусского государства не перестает настаивать на ликвидации безработицы, всеобщем трудоустройстве, зарплате в 500 долларов в среднем по стране.

Что из этого реально осуществить — об этом бывший министр труда Беларуси Александр Соснов.

— Не так давно Александр Лукашенко приказал чиновникам до 1 мая трудоустроить всех безработных. Насколько это реально в нынешних условиях и каков будет результат?

— Вопрос, что стоит понимать под словом «трудоустроить». Например, заставить всех лобзиками пилить большие деревья — все заняты, все трудоустроены. Второй вариант – всех разделить на две части: одна роет канаву, а вторая — идет следом и засыпает ее. И таких вариантов можно найти массу. Но насколько они эффективны? С точки зрения экономики, это полный нонсенс, профанация, и что сделают чиновники на местах, которые попали в такую ситуацию, мне трудно сказать. Но ничего хорошего они однозначно сделать не могут.

— То есть, стопроцентное трудоустройство нам не грозит?

— Во-первых, трудоустройство на сто процентов даже теоретически невозможно. Во-вторых, чиновники не способны создать экономически эффективные рабочие места. Если бы они могли это делать, они перестали бы быть чиновниками, а стали бы бизнесменами.

— Как вы оцениваете ситуацию на рынке труда в Беларуси?

— Плохо. То, что надо было делать 20 с лишним лет назад, власти не делали. А надо было проводить экономические реформы, как в соседних странах, хотя бы в той же Польше.

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