Голкипер дортмундской «Боруссии»: «После взрыва все легли на пол, не понимая, что происходит»

Роман Бюрки рассказал, что чувствовал, когда рядом с автобусом команды, отправлявшейся на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», произошёл взрыв.

«Автобус свернул на главную дорогу, а затем прогремел взрыв. Это был настоящий взрыв. Я сидел на заднем ряду вместе с Марком Бартрой, которому в руку угодил осколок стекла. Мы все легли на пол, пребывали в шоке и не понимали, что происходит. Полиция быстро подоспела на место, после чего территория была оцеплена стражами порядка», — цитирует Бюрки Blick.

Полиция Дортмунда сообщила, что около автобуса клуба прогремели три взрыва. Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесён на завтра, 12 апреля.