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12.04.2017
Павел Свердлов, Еврорадио
Девушку из Орши оштрафовали за стрим в «Одноклассниках»

Это произошло с волонтером оршанского социального проекта «Хрюши против» Юлией Гренковой.

Суд посчитал соцсети средствам массовой информации, Юлию — журналисткой, а прямую трансляцию, которую девушка вела из приюта для бездомных собак, — незаконным изготовлением и распространением продукции СМИ.

Фото и скриншот: страничка «Юлия Малышева» в «Одноклассниках»

Эта история началась 21 марта. Юлия и ещё шесть волонтеров посетили оршанскую автобазу, на которой оборудован приют для бездомных животных.

— Я начала снимать видео и транслировать в «Одноклассники», чтобы найти хозяев для животных, которые там были. Потому что у меня, например, нет возможности забрать собаку из приюта — я живу в однокомнатной квартире с двумя детьми. Мы сразу решили, что заберем слепого и худого пса, но этого у нас не получилось, потому что, пока я снимала, пришли милиционеры. Правда, потом, когда мы дали объявление, всех собак из приюта разобрали, — рассказывает Еврорадио Юлия Гренкова.

В тот вечер девушку вместе с еще тремя волонтерами забрали в отделение милиции. На следующее утро прошёл суд. За незаконное проникновение на объект, находящийся под охраной, Юлию осудили на 25 базовых величин штрафа, за сопротивление милиционерам (волонтер отказалась прекратить стрим) — еще на 3 базовые величины. А ещё одно обвинение касалось самого факта видеотрансляции.

— Суд по этому делу должен был состояться в тот же день, но позже, в три часа. Я не могла на нем присутствовать и предупредила об этом, а мне ответили, что мне позвонят и скажут, когда нужно прийти. Но в итоге меня судили без меня — я узнала об этом только в начале прошлой недели, когда обратилась за документами по первому процессу, — продолжает собеседница.

Девушку заочно судили по статье 22.9 Административного кодекса — незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. Пользуясь этой статьей, власти преследуют репортеров и операторов телеканала «Белсат», который не имеет аккредитации в Беларуси. Но Юлия говорит, что никогда не работала в средствах массовой информации!

Тем не менее, суд посчитал ее журналисткой, а «Одноклассники» — СМИ. Это первый приговор в Беларуси за стрим в соцсети. Трансляция из приюта для бездомных собак стоила девушке 20 базовых величин, то есть 460 рублей.

Всего волонтер оказалась должна государству 1058 рублей. Сейчас Юлия готовит жалобы на постановления суда.

 
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