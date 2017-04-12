Трамп об Асаде: Если бы Россия не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business резко высказался по адресу сирийского диктатора Башара Асада и его союзников.

Комментируя применение химического оружия сирийскими властями, Трамп заявил:

— Если бы Россия не вмешалась и не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было», — заявил Трамп, говоря о ситуации в Сирии. — Если честно, то Путин поддерживает человека, который является по-настоящему злым человеком. Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира.

Тем временем российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24» обозвал европейские страны за их позицию по ракетному удару, нанесенному США по авиабазе Асада:

— Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть.

Параллельно администрация Дональда Трампа опубликовала часть секретного доклада о применении химического оружия в Сирии 4 апреля. В документе, в частности, говорится, что Россия является главным союзником режима Башара Асада и «покрывает» его:

«Москва отвечает на случившуюся 4 апреля атаку, пользуясь той же знакомой схемой, к которой она прибегала в ответ на другие ужасающие действия. Она распространяет множество противоречивых сообщений, чтобы создать замешательство и посеять сомнения в международном сообществе».