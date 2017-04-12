Лига чемпионов: «Барселона» пережила настоящий кошмар

11 апреля состоялся первый матч ¼ финала Лиги чемпионов.

На предыдущей стадии «Барселона» совершила впечатляющий камбэк (хотя и не без помощи судей): проиграв 0:4 в гостях «Пари Сен-Жермен», дома нанесла поражение французскому клубу со счетом 6:1.

Теперь каталонцы оказались в аналогичной ситуации. В Турине они крупно проиграли «Ювентусу».

Ювентус – Барселона – 3:0 (Дибала, 7, 22, Кьеллини, 55)

– Я пережил настоящий кошмар, – заявил главный тренер «Барсы» Луис Энрике. В то же время он сохраняет надежду на успех по итогам двух матчей, считая, что его команда может забить четыре гола кому угодно.

Ответный матч состоится 19 апреля.