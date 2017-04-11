Белорусы — Лукашенко: «Свет в конце тоннеля видят самоубийцы, бегущие навстречу поезду»

Байнет отреагировал на слова Лукашенко, увидевшего «свет в конце тоннеля» и зарплатах в 1000 рублей.

— Критиковать — критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать. Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля, — заявил Лукашенко и призвал белорусов шевелиться.

«Шевелящимися» все тюрьмы забиты уже, куда дальше? — иронизируют комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Вообще-то, свет в конце тоннеля видят покойники».

«Или самоубийцы, бегущие по путям навстречу поезду... Конец пессимистичен для всех вариантов».

«Чего вообще было в тоннель заползать?»

Уже почти двадцать лет «свет в конце тоннеля», а работать людям негде. С каждым годом рабочих мест все меньше и меньше. А статистика все «лучше и лучше»!»

«Вот поэтому и было отграничение в два срока — чтобы президент не отрывался от реальности и не нес небылиц о МИНИМАЛЬНЫХ тысяче рублей. Сейчас многим за счастье на триста рублей найти зарплату».

«Шевелись не шевелись как была безработица так и останется. Хватит «народцу» лапшу на уши вешать!»

«Так, я не понял, раньше речь шла о 500 баксах, а теперь о 1000 рублей. Это далеко не одно и то же. Элегантным маневрам можно и по 3000 сделать, у Нацбанка схема отработана».