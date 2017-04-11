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11.04.2017
Европарламентариев не пустили в Беларусь на площадку АЭС

Белорусские чиновники заявили, что «не видят возможности из-за нехватки времени организовать подобные встречи».

Об этом сообщил европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, который хотел посетить Беларусь, чтобы оценить, как идет строительство на БелАЭС в Островце, однако получил отказ.

— Мы хотели побывать в Минске, встретиться с представителями исполнительных властей, задать им вопросы о строительстве Белорусской АЭС, а позднее, после встречи с представителями нескольких неправительственных организаций, побывать на площадке строительства АЭС в Островце, —  завил BNS Ауштрявичюс, сообщает delfi.lt.

Литовский политик отметил, что кроме него Беларусь хотели посетить Альгирдас Саударгас, Бронис Ропе и немецкий европарламентарий Ребекка Харм.

Европарламентарии планировали побывать в Беларуси 20 апреля, а к дипломатам этой страны по вопросу визита обратились еще на минувшей неделе. Отрицательный ответ белорусов члены ЕП получили в понедельник.

— Ответ из посольства Республики Беларусь в Бельгии говорил о том, что они не видят возможности из-за нехватки времени организовать подобные встречи, — отметил Ауштрявичюс. — Я считаю, что это реакция белорусских властей на принятую на минувшей неделе в Европарламенте резолюцию, осуждающую действия белорусских должностных лиц против активистов оппозиции во время протестов. Другое дело, что белорусская власть не особо стремится отвечать на вопросы, какие бы мы не задавали.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения требований безопасности. Минск такие обвинения отметает.

 
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