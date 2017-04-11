«Настоящее время»: 6 лет после теракта в минском метро — вопросы до сих пор остались

Рекс Тиллерсон прилетел в Москву: есть ли у него способ заставить Кремль отказаться от поддержки Асада? В Москве прощаются с поэтом Евгением Евтушенко. Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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