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11.04.2017
«Настоящее время»: 6 лет после теракта в минском метро — вопросы до сих пор остались

Рекс Тиллерсон прилетел в Москву: есть ли у него способ заставить Кремль отказаться от поддержки Асада? В Москве прощаются с поэтом Евгением Евтушенко. Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

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