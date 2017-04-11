Ну и сюжет: в Слуцке спасатели учились освобождать зампреда райисполкома из заложников

Удивительная по своей задумке легенда легла в основу учений, которые проходили сегодня в Слуцке.

Как сообщает «Кур’ер», примерно в 17.00 здание Слуцкого райисполкома было оцеплено, сотрудники эвакуированы.

По предварительной информации, легенда учений такова. Поступила ориентировка: зампредседателя райисполкома взяли в заложники на рабочем месте. Поначалу с «подозреваемым» велись переговоры, а потом он заявил, что у него бомба.

Каждая служба и каждое подразделение, включая спасателей, милицию и медиков отработали свои действия в этой ситуации.

Как был освобождён председатель — не сообщается.

Сюжет со взятием в заложники представителя райисполкома выглядит довольно необычно — вряд ли его можно назвать распространенным. Впрочем, с учетом ситуации вокруг декрета на тунеядство, где основной удар на себя приняли именно чиновники исполкомов, можно предположить, что власти не исключают и такого развития ситуации.