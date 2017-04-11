Что бывает, когда президент страны десятилетиями руководит посевной

Новость о том, как Лукашенко контролирует расход топлива на селе, чудным образом совпала с сообщением о желании кенийского миллионера купить белорусский колхоз.

Александр Лукашенко отправился с инспекцией в Гомельскую область. Попутно он сделал ряд заявлений, в том числе посвященных посевной.

— Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей.

Новости с полей в очередной раз актуализировали ряд вопросов. Должен ли глава государства лично заниматься проблемами слитого топлива и осматривать коровники? К чему приводит ручное управление сельским хозяйством, длящееся десятилетиями?

Так уж совпало, что визит в Гомельскую область прошел на фоне новости о кенийском миллионере, пожелавшем купить один из белорусских колхозов. История весьма показательна, так как частично отвечает на один из вышеуказанных вопросов.

ОАО «Агрофирма «Фаличи», к которой приглядывается председатель крупнейшей кенийской группы компаний «Самир» Наушад Мерали, на десятом году правления Лукашенко было убыточным хозяйством. В 2004-м его приобрел Белинвестбанк в рамках указа президента по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций.

Теперь вот новый богатый хозяин на горизонте замаячил. Выходит, что годы и десятилетия ручного управления оставляют многим белорусским колхозам лишь одну надежду — на состоятельного спонсора в виде банка или иностранного инвестора.