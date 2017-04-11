Мэр Красноуфимска посвятил «зажигательный смех» во время КВН памяти жертв теракта в Петербурге

Глава администрации Красноуфимска (Свердловская область) Вадим Артемьевских, открывая игру городской лиги КВН, напомнил собравшимся о теракте, который был совершён в Петербурге 3 апреля, сообщает medialeaks.ru.

«Да, КВН сегодня проходит в очень непростое время. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня на сцене должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли».

Выступление мэра попало на YouTube.

Многим эти слова показались неудачными, на них обратили внимание журналисты и пользователи социальных сетей.

Сам глава администрации объяснил свои слова телеканалу «Звезда».

«Мои слова были выражены не в полном объёме, и их смысл был искажён. Я хотел сказать, что произошёл теракт и это ужасная вещь. Нельзя поддаваться панике и нужно быть сплочёнными. Бывает вот футбольный матч и игроки выходят с чёрными повязками. Я лишь пытался сказать молодёжи о том, что террористы не должны нас запугивать, не нужно их бояться. Я не предлагал почтить смехом жертв теракта. Я имел в виду, что нужно посвятить концерт КВН жертвам теракта, чтобы нас не сломил».

3 апреля в петербургском метро произошёл взрыв в вагоне метро. Погибли 14 человек, десятки пострадали. Инцидент был квалифицирован правоохранительными органами как террористический акт.