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11.04.2017
Салiдарнасць
«Рискую стать первым белорусским супергероем»: Милиционеры обнаружили у активиста сверхспособности

Свидетели-милиционеры пытались доказать в суде, что парень был в двух местах одновременно и осудить его за участие в акции.

О наличии сверхспособностей блогер и молодежный активист Роман Протасевич не догадывался до тех пор, пока не оказался в белорусском суде. Там он узнал, что может одновременно находится сразу в двух местах, чему даже есть свидетели — милиционеры.

«Не успел я выйти «с суток» (проще говоря, провел 10 суток в тюрьме), как меня снова начинают судить. Вот только на этот раз ситуация еще более комичная, — написал блогер на своей странице ВКонтакте. — Оказывается, 25 февраля в 10.00 я во время сдачи экзамена в универе (для тех, кто не знает — учусь на заочном на журфаке) являлся самым активным участником незаконного пикета в противоположном конце города. Поэтому когда я предоставил официальный документ, милиционер-свидетель сразу потерялся, а зал едва сдерживался от смеха»

Однако сотрудники милиции от своих слов отказываться не стали и продолжали утверждать, что видели парня на акции.

«В пятницу, 14 апреля, будет второй суд, где меня рискуют признать первым белорусским супергероем, который может находиться в двух местах одновременно», — шутит активист.

Впрочем, Роман Протасевич не первый, кто научился материализоваться во время митингов. Так, в марте 2016 года философа Владимира Мацкевича пытались осудить за участие в акции, в которой он никак не мог участвовать — просто потому, что находился в этот момент за пределами исторической родины, что подтверждалось штампами в паспорте и билетами в оба конца. Это не помешало сотрудникам милиции «увидеть» философа в числе митингующих.

 
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