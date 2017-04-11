Почему у белорусов не получается договориться с властью?

Волокита, формализм, отписки — эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS) Елена Артёменко анализирует механизм взаимодействия народа и властей на примере системы работы госслужащих с обращениями граждан.

По мнению эксперта, в Беларуси выстроена система реагирования госслужащих на обращения граждан, определены сроки ответов, в их исполнении заинтересованы высшие органы власти, и это контролируется.

— Чиновники стараются исполнять эти требования, потому что контроль достаточно жесткий. Другой вопрос, насколько содержательны эти ответы, — говорит Елена Артёменко. — Диалог с властью на уровне обращений граждан или организаций есть, но решения принимаются очень медленно, и работа неэффективная.

В тех случаях, когда на среднем и низшем уровне в госорганах нет мотивации, у чиновников много возможностей, чтобы откладывать решение вопроса.

Канал обращений граждан в госорганы работает, отмечает собеседница. Однако для того, чтобы им пользоваться, нужно обладать недюжинным терпением.

— Если какое-то решение не соответствует интересам чиновника, оно пробуксовывается. Я думаю, что основная проблема – это мотивация чиновников среднего и низшего уровня, — объясняет эксперт.

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