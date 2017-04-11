«Никогда бы не стал начальником, если бы не был алкоголиком»

Недавно мы публиковали рассказ парня, который потерял все из-за своей болезни. А теперь поговорили с человеком, который построил стремительную карьеру, будучи алкоголиком.

– Существует представление, что алкоголики – это люди, которые живут под забором. Сложно представить, что алкоголизм есть и среди социально успешных людей с карьерой и при должности. Могли бы вы рассказать свою историю?

– С чего начать? Я никогда даже в самых страшных снах не думал, что буду алкоголиком. Что я признаю себя алкоголиком, признаю, что у меня есть такая болезнь. Я тоже раньше представлял, что алкоголик – это тот, кто валяется под забором. А я не такой и никогда таким не стану.

Я oкончил 9 классов, поступил в техникум, женился. Еще в техникуме у меня появился первый сын, потом второй. Поступил в университет. В университете с начала сессии и до конца я не просыхал вообще. Экзамены сдавал так: приносил коньяк, шампанское, и всем ставили зачет. Я пил с руководителями, я жил в этом состоянии, и всё вокруг меня было в этом состоянии.

Я окончил университет, устроился на завод, на заводе сделал карьеру – от слесаря до начальника цеха. Я из плеяды алкоголиков-трудоголиков – я пил и работал. Иногда я напивался так, что не помнил, где оставил машину и как добрался домой.

Я пил на выходных, по вечерам, а с утра принимал душ, надевал белую рубашку, обливался одеколоном и шел на работу. Любые вопросы я решал с помощью алкоголя. Надо что-то решить – сели, посидели, выпили.

– Вы пили и одновременно строили карьеру? Неужели люди вокруг ничего не замечали?

– Теперь я думаю, что подчиненные все понимали, но в глаза никто ничего не говорил в силу того, что я руководитель.

Да, я пил все время. Более того, я никогда не стал бы начальником, не будучи алкоголиком, я не достиг бы тех высот. Под алкоголем я чувствовал себя совсем другим: мог руководить, кричать, управлять налево-направо.

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